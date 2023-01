Nach Messerattacke im Regionalzug Videoumfrage: Das sagen die Menschen in Brokstedt zu der Tat in der Regionalbahn und | 26.01.2023, 11:16 Uhr Von Victoria Lippmann Inga Gercke | 26.01.2023, 11:16 Uhr

Am Tag nach der Messerattacke in der Regionalbahn nach Hamburg herrscht schieres Entsetzen. Bei den Einwohnern in Brokstedt hinterlässt die Tat Spuren. Unsere Reporterin Inga Gercke hat mit den Menschen vor Ort gesprochen und gefragt, was ihnen jetzt durch den Kopf geht.