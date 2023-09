Energetische Sanierung in SH Das ist das klimaneutrale Haus der Zukunft Von Oliver Tobolewski-Zarina | 23.09.2023, 06:00 Uhr Foto: Martin Debus / Adobe Stock

In Zeiten der Klima-Krise und steigender Energiepreise stellen sich viele die Frage, was sinnvoller ist: Alte Häuser sanieren oder neu bauen? Architekt Adrian Nägel rät in vielen Fällen zur Sanierung. Warum dies so ist und welche Tipps er hat, lesen Sie hier.