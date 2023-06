Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther äußerte sich am Mittwoch zur „letzten Generation“. Archivfoto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down „Letzte Generation“ in SH Statement von Daniel Günther: Das ist nicht konstruktiv, Herr Ministerpräsident! Meinung – Philipp Nicolay | 22.06.2023, 19:04 Uhr

Daniel Günther attackiert die Aktivisten der „Letzten Generation“ und will ihnen „das Handwerk legen“. Die gravierenden und entscheidenden Fragen zur Klimakrise treten in der Debatte in den Hintergrund. Das schadet.