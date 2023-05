SH-Ministerpräsident Daniel Günther (rechts) traf sich kurz vor der Wahl in Bremen noch mit CDU-Spitzenkandidat Frank Imhoff. Foto: dpa/Focke Strangmann up-down up-down Reaktion nach verpasstem Sieg Daniel Günther zur Bremen-Wahl: Für CDU „kein leichtes Pflaster“ Von dpa | 14.05.2023, 20:17 Uhr

Nicht nur in Schleswig-Holstein wurde fleißig gewählt: Auch in Bremen ging es bei der Bürgerschaftswahl am Sonntag um einiges. Dort hat es jedoch nicht für einen CDU-Sieg gereicht. So reagiert SH-Ministerpräsident Daniel Günther (CDU).