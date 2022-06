Bisher Oberbürgermeister von Rostock: Claus Ruhe Madsen FOTO: Jens Büttner up-down up-down Spekulationen um Wirtschaftsminister Daniel Günther über Claus Ruhe Madsen: „Guter Typ“ Von Miriam Scharlibbe, shz.de | 24.06.2022, 20:06 Uhr

Beim Sommerempfang der IHK Flensburg in Husum hält sich Ministerpräsident Daniel Günther weiterhin bedeckt. Ob Rostocks Oberbürgermeister Madsen wirklich Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein wird, zeigt sich somit erst am Montag.