Noch nicht ganz zufrieden mit dem Entlastungspaket: SH-Ministerpräsident Daniel Günther Foto: Christian Charisius up-down up-down Trotz vager Vorschläge SH-Ministerpräsident Günther: Entlastungspaket des Bundes wichtiger Schritt Von dpa | 04.09.2022, 17:21 Uhr

Bis tief in die Nacht verhandelte der Koalitionsausschuss der Bundesregierung über das neue Entlastungspaket. Jetzt steht es. Daniel Günther sieht in den Entlastungen einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung.