Die Bildungseinrichtungen des Dänischen Schulvereins im nördlichen Schleswig-Holstein genießen einen ausgezeichneten Ruf. Insgesamt 5700 Schüler werden zwischen Westerland und Dänischenhagen, zwischen Elsdorf-Westermühlen und Glücksburg unterrichtet.

Die meisten dänischen Schulen liegen im Kreis Schleswig-Flensburg. Viele davon haben ordentlich Zulauf. Die Kinder haben die Chance zweisprachig aufzuwachsen. Hinzu kommen moderne Pädagogik und neueste Technik – so heißt es zumindest.

Bei weitem nicht in ganz Schleswig-Holstein haben Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder an einer dänischen Schule anzumelden. Aber wenn das so wäre: Würden Sie das Angebot nutzen? Stimmen Sie gerne auch ohne Abo ab.

Das Ergebnis ist nicht repräsentativ