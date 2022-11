Symbol nationaler Selbstbestimmung“: Mit seinen Grenzkontrollen erzeugt Dänemark auf schleswig-holsteinischem Gebiet oft kilometerlange Staus - und Ärger Foto: Benjamin Nolte up-down up-down Kritik in Dänemark wächst Grenzkontrollen: Sicherheits-Experte fordert sofortiges Aus Von Frank Jung | 28.11.2022, 08:50 Uhr

In Schleswig-Holstein sind die 2016 begonnenen dänischen Grenzkontrollen seit je hoch umstritten - jetzt regt sich auch in Dänemark von einem ausgewiesenen Experten für innere Sicherheit massive Kritik daran. Adam Diderichsen, Polizeiforscher an der Süddänischen Universität in Odense, erklärt im Interview, warum er die Kontrollen sowohl für rechtswidrig als auch vor allem für nutzlos hält.