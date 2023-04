Grenze zu Dänemark Foto: Carsten Rehder/dpa/Archiv up-down up-down Ab Mitte Mai Dänemark lockert Kontrollen an deutschen Grenzübergängen Von dpa | 14.04.2023, 12:26 Uhr

Dänemark will ab Mitte Mai die Kontrollen an den deutsch-dänischen Grenzübergängen lockern. Statt auf Einreisekontrollen will die Polizei sich künftig mehr auf die Bekämpfung von grenzüberschreitender Kriminalität konzentrieren, wie das dänische Justizministerium am Freitag mitteilte. Pendler oder Urlauber aus Deutschland sollen dagegen seltener überprüft werden.