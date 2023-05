Dänemark lockert Grenzkontrollen Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down Verkehr Dänemark lockert Grenzkontrolle: Erleichterungen für Pendler Von dpa | 12.05.2023, 11:43 Uhr

Seit Jahren kontrollieren dänische Beamte die Pässe von Einreisenden aus Deutschland. Solche Kontrollen wird es auch weiterhin geben, allerdings in deutlich geringerem Ausmaß. Am ersten Morgen nach Inkrafttreten läuft es an der Grenze ungewöhnlich geschmeidig.