Pinneberg Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus in Elmshorn 30.10.2022

In Elmshorn hat aus bislang ungeklärter Ursache ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Drei Personen wurden am Sonntagmorgen ins Krankenhaus gebracht, weil sie Rauch eingeatmet hatten. Laut Angaben eines Sprechers der Feuerwehr Pinneberg brach das Feuer im oberen Teil des Hauses aus. Bei Eintreffen der Feuerwehr befanden sich bereits keine Menschen mehr im Haus. Das zweite Obergeschoss sowie der Dachboden brannten vollständig aus. Die Feuerwehr konnte das Feuer innerhalb einer Stunde löschen und war gemeinsam mit dem Technischen Hilfswerk am Vormittag noch mit Aufräumarbeiten und Nachlöscharbeiten beschäftigt. Ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Häuser konnte verhindert werden. Die Schadenshöhe sei derzeit noch nicht bekannt.