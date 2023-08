Feuerwehr Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Lübeck Dachstuhl brennt nach Blitzeinschlag Von dpa | 02.08.2023, 11:18 Uhr

In Lübeck hat im Stadtteil St. Lorenz Nord in Folge eines Blitzeinschlags der Dachstuhl eines Einfamilienhauses gebrannt. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach hatte die 50-jährige Bewohnerin am Dienstag einen lauten Knall gehört und festgestellt, dass die Sicherungen herausgeflogen waren. Durch das Geräusch eines Knackens im Dachgeschoss habe sie den Brand entdeckt, hieß es. Die Feuerwehr konnte den Angaben zufolge ein Übergreifen der Flammen auf den Rest des Gebäudes verhindern. Die Polizei schätzte die Schadenssumme im unteren sechsstelligen Bereich ein.