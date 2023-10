Verkehr Crash in Kurve: Schwerlasttransporter fährt in Transporter Von dpa | 03.10.2023, 15:48 Uhr | Update vor 55 Min. Krankenwagen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down

Ein Kleintransporter ist am Montagabend bei einem Zusammenstoß mit einem Schwerlasttransporter in Oldenburg in Holstein schwer beschädigt worden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.