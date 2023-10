Vor allem viel Regen und Sturm prägten das Wetter in Schleswig-Holstein in den vergangenen Tagen. Am Donnerstag zeigt sich in weiten Teilen des Landes wieder die Sonne. Doch trotz des Lichtblicks müssen sich die Schleswig-Holsteiner in nächster Zeit wohl eher auf unbeständiges Wetter einstellen.

Das Wochenende wird wechselhaft

„Der Herbst will jetzt so richtig bei uns Fuß fassen“, sagt Philipp Daszinnies, Meteorologe bei Wetterwelt in Kiel. Es wird auch am Freitag immer wieder schauern und stürmen. Vor allem am Samstag erwartet der Experte dann auch durchaus langanhaltenden Regen mit stürmischen Böen im Norden. Der Süden Deutschlands dagegen kann sich weiter über sommerliche Temperaturen freuen.

„Die kalte Luft aus dem Norden trifft am Samstag auf die wärmere im Süden, deshalb wird es bei uns nass“. Diese Luftmassengrenze verschiebt sich dann in Richtung Süden und macht Platz für die kalte Luft. Am Sonntag werden daher nur noch Höchsttemperaturen von 11 bis 17 Grad erreicht.

Doch es gibt auch gute Nachrichten: Am Sonntag erwartet uns in Schleswig-Holstein noch einmal mehr Sonnenschein, insbesondere an der Küste. „Aber auch im Binnenland wird es sonnige Abschnitte geben“, so Daszinnies.

So wird das Wetter zum Wochenbeginn in Schleswig-Holstein

Mit der Sonne ist es dann aber auch erstmal wieder vorbei. Der Wettercharakter bleibt im Norden in der kommenden Woche unbeständig. Das liegt an gleich mehreren neuen Tiefdruckgebieten, die über Schleswig-Holstein ziehen. Auch auf ordentlich Wind können wir uns zu Wochenbeginn einstellen. „Am Montag erwartet uns ein kleines Sturmtief aus Dänemark kommend. Dafür steigen die Temperaturen wieder etwas an.“

Zur Wochenmitte hin könnte sogar noch mal wieder die 20-Grad-Marke geknackt werden, so Daszinnies. Das aber sei noch schwer vorherzusagen, weil so viele Tiefs unterwegs sind.

War es das also mit goldenem Herbstwetter? Nicht unbedingt. „Man weiß ja, vor allem Ende Oktober ist immer alles möglich. Von einem Sommertag bin hin zum ersten Schneefall.“