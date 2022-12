Maske Foto: Peter Kneffel/dpa/Symbolbild up-down up-down Pandemie Coronaverordnung im Norden ohne Maskenpflicht in ÖPNV Von dpa | 20.12.2022, 17:05 Uhr

Die schwarz-grüne Landesregierung in Schleswig-Holstein hat eine neue, vom 1. Januar an geltende, Coronaverordnung ohne Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr beschlossen. Die Verordnung gilt bis zum 7. April, wie die Landesregierung am Dienstag mitteilte. Das Kabinett hatte sich nach einer Expertenanhörung am 12. Dezember auf die Änderung verständigt.