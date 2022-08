ARCHIV - Die Hände einer alten Frau. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Britta Pedersen up-down up-down Covid-19 Corona: Rückgang der Lebenserwartung bei Frauen im Norden Von dpa | 17.08.2022, 09:11 Uhr

Wie auch in anderen Bundesländern ist in Schleswig-Holstein die durchschnittliche Lebenserwartung von neugeborenen Mädchen während der Corona-Pandemie gesunken. Nach Berechnungen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung fiel sie im Norden mit minus 0,25 Jahren allerdings vergleichsweise gering aus. Bei Schleswig-Holsteins Männern kletterte die Lebenserwartung zwischen 2019 und 2021 bei neugeborenen Jungen dagegen sogar um 0,18 Jahre, wie das Bundesinstitut am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Das war in den anderen Bundesländern nicht der Fall.