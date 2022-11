Will alle Corona-Regeln auslaufen lassen: Daniel Günther mit Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken und Finanzministerin Monika Heinold (r.). Foto: dpa up-down up-down Das sagt Daniel Günther Corona-Regeln: Isolationspflicht in SH endet Mitte nächster Woche Von Kay Müller | 11.11.2022, 12:17 Uhr

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will die meisten Corona-Regeln auslaufen lassen. Bei der Absonderungsregel geht er mit anderen Bundesländern einen Sonderweg. Den will er allerdings beim Ende der Maskenpflicht in Bus und Bahn vermeiden.