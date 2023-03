Auch am UKSH in Kiel stellt Sprecher Oliver Grieve mögliche Corona-Lockerungen in Aussicht. Archivfoto: MORRIS MAC MATZEN up-down up-down Schutz für Patienten in SH FFP2-Masken und Tests: Diese Corona-Regeln gelten ab März in Kliniken Von Raissa Waskow | 01.03.2023, 08:45 Uhr | Update vor 3 Std.

Am Mittwoch, 1. März, ist es soweit: Weitere Corona-Regeln des Bundes laufen aus. Das bedeutet auch, dass sich Patienten und Besucher der Kliniken in Schleswig-Holstein auf Veränderungen einstellen können – so zum Beispiel auch in der Nordseeklinik auf Sylt.