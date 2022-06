ARCHIV - Eine Laborantin hält ein Abstrichstäbchen für einen Corona-Test in der Hand. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild FOTO: Oliver Berg Fallzahlen Corona-Inzidenz steigt in Schleswig-Holstein auf 735,1 Von dpa | 17.06.2022, 20:03 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist am Freitag auf 735,1 gestiegen. Das geht aus den Angaben der Landesmeldestelle und der Universität Kiel vom Abend hervor. Am Donnerstag lag die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen bei 713,8.