Fallzahlen Corona-Inzidenz liegt in Schleswig-Holstein bei 709,0 Von dpa | 15.06.2022, 21:42 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei 709,0. Dies geht aus den Angaben der Landesmeldestelle und der Universität Kiel vom Mittwochabend hervor. Am Vortag lag die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen bei 732,8 und am Mittwoch vor einer Woche bei 459,9.