ARCHIV - Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum für Corona-Verdachtsfälle. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Büttner up-down up-down Pandemie Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf fast 390 Von dpa | 15.08.2022, 20:02 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein hat zu Wochenbeginn noch einmal angezogen. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen innerhalb von sieben Tagen betrug nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 18.35 Uhr) am Montag 389,3. Eine Woche zuvor hatte der Wert 356,9 erreicht. In der täglichen Übersicht des Robert Koch-Instituts hat Schleswig-Holstein eine der höchsten Inzidenzen, nur vier Bundesländer rangieren davor.