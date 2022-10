Corona-Test Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down RKI-Werte Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 532,7 Von dpa | 07.10.2022, 19:27 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist im Wochenvergleich weiter gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche lag am Freitag bei 532,7. Das teilte die Landesmeldestelle am Abend (Stand: 18.12 Uhr) mit. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 408,1 gelegen. Es wurden 3220 Neuinfektionen gemeldet. Eine Woche zuvor waren es 2166.