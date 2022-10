Corona-Test Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Fallzahlen Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 490,7 Von dpa | 06.10.2022, 21:31 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Donnerstag weiter gestiegen. Sie lag bei 490,7 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Das teilte die Landesmeldestelle am Abend mit. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 386,5 gelegen, am Mittwoch bei 423,3. Es wurden 4347 Neuinfektionen gemeldet. Eine Woche zuvor waren es 2470.