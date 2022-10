Eine biologisch-technische Assistentin bereitet PCR-Tests vor Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Fallzahlen Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 423,3 Von dpa | 05.10.2022, 21:24 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Mittwoch deutlich gestiegen - ebenso die Zahl der Menschen, die mit einer Corona-Infektion in Kliniken liegen. Die Inzidenz lag bei 423,3 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Das teilte die Landesmeldestelle am Abend mit (Stand: 18.26 Uhr). Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 350,7 gelegen, am Dienstag bei 361,5. Bereits vor dem langen Feiertagswochenende hatte die Inzidenz schon einen Wert über 400 erreicht.