Fallzahlen Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt Von dpa | 11.08.2022, 20:01 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist etwas gestiegen. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen einer Woche betrug am Donnerstag 384,9, wie aus den Daten der Landesmeldestelle (Stand 18.30 Uhr) hervorging. Eine Woche zuvor hatte der Wert bei 377,0 gelegen, am Vortag bei 377,9.