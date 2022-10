FFP2-Maske Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Pandemie Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 451,8 Von dpa | 26.10.2022, 19:28 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter gesunken. Sie lag am Mittwoch bei 451,8, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht (Stand: 16.13 Uhr). Genau eine Woche zuvor hatte die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 523,6 gelegen, seitdem sank sie kontinuierlich. Es wurden am Mittwoch 2339 Neuinfektionen gemeldet - eine Woche zuvor waren es 3176.