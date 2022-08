ARCHIV - Eine biologisch-technische Assistentin bereitet PCR-Tests für die Analyse vor. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte up-down up-down Fallzahlen Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 399,8 Von dpa | 01.08.2022, 20:15 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Montag auf 399,8 gesunken. Das geht aus den Daten der Landesmeldestelle (Stand 18.23 Uhr) hervor. Eine Woche zuvor hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen noch bei 543,9 gelegen. Ungefähr bei diesem Wert befand sich am Montag die bundesweite Inzidenz (538,9).