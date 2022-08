Corona-Test FOTO: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Fallzahlen Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 276,2 Von dpa | 25.08.2022, 19:44 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Donnerstag leicht gesunken. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen lag nach Angaben der Landesmeldestelle bei 276,2. Eine Woche zuvor hatte der Wert noch 362,9 betragen - und am Mittwoch 294,5.