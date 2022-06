ARCHIV - Eine Mitarbeiterin eines Testzentrums entnimmt einer Frau einen Nasenabstrich für einen Corona-Test. Foto: Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Kira Hofmann Pandemie Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein klettert auf 457,7 Von dpa | 02.06.2022, 20:45 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt nach dem Abwärtstrend in der vergangenen Woche weiter an. Sie betrug am Donnerstag 457,7 nach 369,5 tags zuvor, wie aus den Angaben der Landesmeldestelle hervorgeht (Stand: 18.32 Uhr). Gut eine Woche zuvor hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen am Mittwoch 420,7 betragen; am Donnerstag - Christi Himmelfahrt - waren keine Zahlen gemeldet worden. Für das Bundesgebiet gab das Robert Koch-Institut (RKI) den Wert am Donnerstag mit 221,4 an.