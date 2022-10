FFP2-Maske Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Pandemie Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein gesunken Von dpa | 20.10.2022, 21:40 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist im Wochenvergleich gesunken. Sie lag am Donnerstag bei 522,0, wie die Landesmeldestelle am Abend mitteilte (Stand: 18.55 Uhr). Am Donnerstag vor einer Woche betrug die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche 587,1. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen lag am Donnerstag bei 2785 - eine Woche zuvor bei 2974.