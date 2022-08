ARCHIV - Eine Mitarbeiterin eines Testzentrums entnimmt einer Frau einen Nasenabstrich für einen Corona-Test. Foto: Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Kira Hofmann up-down up-down RKI-Zahlen Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein geht weiter nach oben Von dpa | 12.08.2022, 20:23 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein zieht weiter an. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen innerhalb von sieben Tagen betrug nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 18.08 Uhr) am Freitag 384,3. Eine Woche zuvor hatte der Wert 373,3 erreicht. In der täglichen Übersicht des Robert Koch-Instituts hat Schleswig-Holstein inzwischen erneut eine der höchsten Inzidenzen, nur drei Bundesländer rangieren davor.