Pandemie Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei fast 700 Von dpa | 13.06.2022, 21:01 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist im Vergleich zur Vorwoche deutlich gestiegen. Dies geht aus den Angaben der Landesmeldestelle und der Universität Kiel vom Montagabend (Datenstand: 18.18 Uhr) hervor. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen lag am Montag demnach bei 688,9. Am Dienstag vergangener Woche - nach dem langen Pfingstwochenende - hatte der Wert 375,1 betragen. Die aktuell hohe Zahl könnte mit Nachmeldungen vom Wochenende zusammenhängen.