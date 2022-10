Corona-Test Foto: Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down RKI-Werte Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 620,1 Von dpa | 12.10.2022, 19:21 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist seit Dienstag leicht gesunken. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche lag am Mittwoch bei 620,1, wie die Landesmeldestelle am Abend mitteilte. Am Tag zuvor hatte der Wert bei 652,4 gelegen.