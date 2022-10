Corona-Test Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Pandemie Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 557,5 Von dpa | 14.10.2022, 18:53 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist erneut gesunken. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche lag am Freitag bei 557,5, wie die Landesmeldestelle am Abend mitteilte. Am Tag zuvor hatte der Wert bei 587,1 gelegen. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen sank im Vergleich zum Vortag von 2974 auf 2351.