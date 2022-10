FFP2-Maske Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Pandemie Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 448,5 Von dpa | 27.10.2022, 19:02 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist erneut gesunken. Sie lag am Donnerstag bei 448,5, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht (Stand: 18.09 Uhr). Genau eine Woche zuvor hatte die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 522,0 gelegen. Es wurden am Donnerstag 2149 Neuinfektionen gemeldet - eine Woche zuvor waren es 2785.