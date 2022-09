Corona-Test Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Schleswig-holstein Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 386,5 Von dpa | 29.09.2022, 19:35 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist im Wochenvergleich um rund 80 Zähler gestiegen. Am Donnerstag lag sie bei 386,5 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in einer Woche - nach 268,4 sieben Tage zuvor. Auch die Hospitalisierungsinzidenz stieg weiter an. Der Wert, der angibt, wie viele Patienten pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche neu mit einer Corona-Infektion in Krankenhäusern aufgenommen wurden, lag am Donnerstag bei 9.82, wie die Landesmeldestelle mitteilte (Stand: 19.10 Uhr). Am Donnerstag vergangener Woche lag dieser Wert noch bei 4,35.