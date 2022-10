FFP2-Maske Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Pandemie Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 361,5 Von dpa | 04.10.2022, 20:20 Uhr

In Schleswig-Holstein ist am Dienstag eine Corona-Inzidenz von 361,5 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche registriert worden. Das teilte die Landesmeldestelle am Dienstagabend mit (Stand: 18.05 Uhr). Damit ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Wochenvergleich gestiegen - am vorherigen Dienstag hatte sie bei 326,4 gelegen. Am vergangenen Freitag vor dem langen Feiertagswochenende lag der Wert aber sogar über 400.