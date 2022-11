Corona-Test Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Fallzahlen Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 306,9 Von dpa | 04.11.2022, 19:02 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein lag am Freitag bei 306,9. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche war damit ein wenig niedriger als am Vortag. Genau eine Woche zuvor hatte die Inzidenz allerdings noch 421,2 betragen. Wie aus Daten der Landesmeldestelle (Stand: 17.19 Uhr) weiter hervorging, wurden 1439 Neuinfektionen gemeldet - fast genauso viele wie eine Woche zuvor.