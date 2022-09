Corona-Test Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Neuinfektionen Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 235,2 Von dpa | 19.09.2022, 19:30 Uhr

In Schleswig-Holstein liegt die Corona-Inzidenz bei 235,2 Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen. Das teilte die Landesmeldestelle am Montag mit (Stand: 18.12 Uhr). Am Montag vergangener Woche hatte die Inzidenz bei 213,3 gelegen.