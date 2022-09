Corona-Test Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Pandemie Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 232,4 Von dpa | 15.09.2022, 19:48 Uhr

In Schleswig-Holstein liegt die Corona-Inzidenz bei 232,4 Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen. Das teilte die Landesmeldestelle am Donnerstagabend mit (Stand: 19.27 Uhr). Am Donnerstag vergangener Woche hatte die Inzidenz bei 221,9 gelegen.