FFP2-Maske Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Pandemie Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 210,6 Von dpa | 06.09.2022, 23:18 Uhr

In Schleswig-Holstein ist mit Stand vom Dienstag eine Corona-Inzidenz von 210,6 Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen registriert worden. Das teilte das Robert Koch-Institut am Abend mit (Stand: 21.15 Uhr). Am Dienstag vergangener Woche hatte die Inzidenz noch bei 236,2 gelegen.