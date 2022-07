Schleswig-Holstein ist wieder der Corona-Hotspot in Deutschland. Die Zahl der Corona-Fälle in den Kliniken hat sich in den vergangenen Wochen mit 411 glatt verdoppelt. Covid-19 und insbesondere die beiden Omikron-Varianten BA4 und BA5 machen keine Sommerpause. Vielmehr befindet sich Schleswig-Holstein, befeuert von Kieler Woche, 9-Euro-Ticket und manchem mehr, kurz nach Sommeranfang schon mitten in der Sommerwelle, die Wissenschaftler wie der Landes-Virologe Helmut Fickenscher bereits deutlich vor der Kieler Woche vorausgesagt hatten.