Vierter Piks: Uwe Jürgens lässt sich im Impfzentrum in Neumünster erneut gegen Corona impfen. FOTO: Marcus Dewanger up-down up-down Corona-Pandemie in SH So bereiten sich die Impfzentren auf den Ansturm vor Von Kay Müller | 22.07.2022, 05:30 Uhr | Update vor 37 Min.

In keinem anderen Bundesland haben sich so viele Menschen die vierte Impfung abgeholt wie in Schleswig-Holstein – und die Zahl der Impfwilligen steigt weiter. Warum ist das so? Und warum lassen sich auch Menschen immunisieren, für die es gar keine Impfempfehlung gibt? shz.de hat das Impfzentrum in Neumünster besucht.