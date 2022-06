FOTO: Klawitter Infektionszahlen verdoppelt Corona in SH: Engpasse in Notaufnahmen und erste Schließungen , Carlo Jolly und | 30.06.2022, 16:51 Uhr Von Matthias Hermann Birger Bahlo | 30.06.2022, 16:51 Uhr

Durch die explosionsartig ansteigenden Corona-Zahlen in SH gibt es bereits Engpässe in Notaufnahmen und einige Betriebe schließen stundenweise. Die Infektionszahlen haben sich in den vergangenen Tagen teilweise verdoppelt.