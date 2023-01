Schüler bei Abschlussprüfung Foto: Patrick Pleul up-down up-down Bildung in Schleswig-Holstein Corona-Einschränkungen an Schulen: Noch einmal mehr Zeit für Abschlussprüfungen in SH Von shz.de | 18.01.2023, 15:37 Uhr

Um 30 Minuten wird auch in diesem Jahr die Arbeitszeit für die Abschlussprüfungen verlängert. Was Schüler in Schleswig-Holstein sonst noch wissen müssen.