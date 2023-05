Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Plön Computerspieler löst Polizeieinsatz aus Von dpa | 25.05.2023, 12:02 Uhr

Ein emotional stark engagierter Computerspieler hat in Bendfeld (Kreis Plön) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Mehrere Anwohner informierten am Mittwochabend die Polizei, dass sie laute Hilfeschreie gehört hatten, wie die Kieler Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Anwohner hatten bereits ein Regenrückhaltebecken sowie die Feldmark abgesucht. Wie sich herausstellte, kamen die Schreie aus einem Haus. Der Mann hatte den Angaben zufolge online mit weiteren Mitspielern am Computer gedaddelt und dabei bei offenem Fenster um Hilfe im Spiel gerufen. Seiner eigenen Lautstärke sei er sich dabei nicht bewusst gewesen - er trug ein Headset. Nachdem der Mann erklärte, dass er seine Emotionen in Zukunft etwas zügeln wolle, rückten die Beamten wieder ab.