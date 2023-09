Im Umweltausschuss werden heute Experten zum Thema CCS-Technologie in der Nordsee angehört. Am Morgen gabe es eine kleine Demonstration von „Fridays for Future“, „Greenpeace“, „BI gegen CO₂-Endlagerung“ und „LandesNaturschutzVerband“ vor dem Landtag, um ein Zeichen gegen die von der Politik geplante CCS-Technologie in der Nordsee setzen.

Foto: Michael Staudt