Europaminister Claussen würdigt Rolle der dänischen Minderheit Von dpa | 12.06.2022, 13:39 Uhr

Schleswig-Holsteins Europaminister Claus Christian Claussen (CDU) hat die Rolle der dänischen Minderheit im Land gewürdigt. „Gäbe es Sie als Minderheit heute nicht oder nicht mehr, dann wäre Schleswig-Holstein um einiges ärmer“, sagte er nach Mitteilung seines Ministeriums in Vertretung von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) beim Jahrestreffen der Minderheit am Sonntag in Flensburg. „Für uns ist die kulturelle Vielfalt des Landes ein Schatz; darauf sind wir sehr stolz und darauf passen wir gut auf.“