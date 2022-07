Bundesweit bekannt wurde Claus Ruhe Madsen als Rostocks dänischer Bürgermeister mit Rauschebart - seit ein paar Tagen ist er Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein. Die ersten Arbeitstage in Kiel seien sehr intensiv gewesen, erklärt Madsen im Gespräch mit unserer Redaktion. Es gebe viele drängende Themen, die er schnell angehen will – vom Fachkräftemangel im Tourismus bis zum LNG-Terminal. „Die Chancen stehen sehr gut für Schleswig-Holstein, vielleicht so gut wie nie, aber sie müssen jetzt auch ergriffen werden.“