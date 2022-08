Das Neun-Euro-Ticket hat dem ÖPNV einen Popularitätsschub gebracht. Foto: Finn Fischer up-down up-down Debatte über Anschlusslösung 9-Euro-Ticket in SH: Minister Madsen will Begeisterung nutzen Von Frank Jung | 30.08.2022, 19:29 Uhr

Unmittelbar vor Auslaufen des 9-Euro-Tickets an diesem Mittwoch bleibt die Debatte über Anschlusslösungen dynamisch – auch in Schleswig-Holstein. Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen hält an der Idee einer Nachfolgeregelung fest.